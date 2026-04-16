Уничтожение вражеских целей, скриншот видео

Украинские дроны ночью поразили 16 военных целей в РФ и на ВОТ — СБС (ВИДЕО)

16 апр 2026, 17:04
Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч на сьогодні, 16 квітня вразили низку важливих цілей у РФ та на тимчасово окупованих територіях України.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Комбо-удар Птахів СБС ночі 16 квітня по паноптикуму хробачої ешелонованої системи оборони, ураження та забезпечення: три ЗРК, дві бази Іскандер, база Рубікон, дві нафтобази, обʼєкти ТПД та забезпечення противника. Всього 16 військових цілей, — зазначив він.

Зокрема:

  • дві бази розміщення оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» уразили пілоти 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра» у Криму (Міжгірʼя та Курортне);
  • ЗРГК «Панцир», Феодосія, Крим (9 бат. 414 ОБр);
  • ЗРК «Оса-АК», Водяне, Донецька область (6 та 7 бат. 414 ОБр);
  • ЗРК «Бук-М1», Багатівка, Запорізька область (1-й окремий центр СБС);
  • нафтобаза «Октябрське», Крим (9 бат. 414 ОБр);
  • нафтобаза «Глибокий яр», Крим (9 бат. 414 ОБр);
  • склад боєприпасів 758-го центру матеріально-технічного забезпечення ЧФ РФ, Міжгірʼя, Крим (413 ОП «Рейд»);
  • ТПД, майстерня, склад БпЛА «Рубікон», Гірне, Донецька область (1 ОЦ СБС).

Бровді додав, що СБС також були задіяні у завданні удару по нафтобазі у Туапсе.

Але то окрема, сумісна з іншими Силами глибинного ураження СОУ операція. Про неї оприлюднить ГШ, — зазначив він.

Источник: Ракурс


