Знищення ворожих цілей, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n213270-ukrayinski-drony-vnochi-vrazyly-16-viyskovyh-ciley-u-rf-ta-na-tot-sbs-video.html

Ракурс

Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч на сьогодні, 16 квітня вразили низку важливих цілей у РФ та на тимчасово окупованих територіях України.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Комбо-удар Птахів СБС ночі 16 квітня по паноптикуму хробачої ешелонованої системи оборони, ураження та забезпечення: три ЗРК, дві бази Іскандер, база Рубікон, дві нафтобази, обʼєкти ТПД та забезпечення противника. Всього 16 військових цілей, — зазначив він.

Зокрема:

дві бази розміщення оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» уразили пілоти 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра» у Криму (Міжгірʼя та Курортне);

ЗРГК «Панцир», Феодосія, Крим (9 бат. 414 ОБр);

ЗРК «Оса-АК», Водяне, Донецька область (6 та 7 бат. 414 ОБр);

ЗРК «Бук-М1», Багатівка, Запорізька область (1-й окремий центр СБС);

нафтобаза «Октябрське», Крим (9 бат. 414 ОБр);

нафтобаза «Глибокий яр», Крим (9 бат. 414 ОБр);

склад боєприпасів 758-го центру матеріально-технічного забезпечення ЧФ РФ, Міжгірʼя, Крим (413 ОП «Рейд»);

ТПД, майстерня, склад БпЛА «Рубікон», Гірне, Донецька область (1 ОЦ СБС).

Бровді додав, що СБС також були задіяні у завданні удару по нафтобазі у Туапсе.