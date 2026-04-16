Знищення ворожих цілей, скріншот відео
Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч на сьогодні, 16 квітня вразили низку важливих цілей у РФ та на тимчасово окупованих територіях України.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.
Комбо-удар Птахів СБС ночі 16 квітня по паноптикуму хробачої ешелонованої системи оборони, ураження та забезпечення: три ЗРК, дві бази Іскандер, база Рубікон, дві нафтобази, обʼєкти ТПД та забезпечення противника. Всього 16 військових цілей, — зазначив він.
Зокрема:
- дві бази розміщення оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» уразили пілоти 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра» у Криму (Міжгірʼя та Курортне);
- ЗРГК «Панцир», Феодосія, Крим (9 бат. 414 ОБр);
- ЗРК «Оса-АК», Водяне, Донецька область (6 та 7 бат. 414 ОБр);
- ЗРК «Бук-М1», Багатівка, Запорізька область (1-й окремий центр СБС);
- нафтобаза «Октябрське», Крим (9 бат. 414 ОБр);
- нафтобаза «Глибокий яр», Крим (9 бат. 414 ОБр);
- склад боєприпасів 758-го центру матеріально-технічного забезпечення ЧФ РФ, Міжгірʼя, Крим (413 ОП «Рейд»);
- ТПД, майстерня, склад БпЛА «Рубікон», Гірне, Донецька область (1 ОЦ СБС).
Бровді додав, що СБС також були задіяні у завданні удару по нафтобазі у Туапсе.
Але то окрема, сумісна з іншими Силами глибинного ураження СОУ операція. Про неї оприлюднить ГШ, — зазначив він.
