Дрони атакували нафтобазу в Криму та підстанцію в Бєлгороді.

https://racurs.ua/ua/n213262-drony-vdaryly-po-naftobazi-v-krymu-ta-pidstanciyi-v-bielgorodi-foto.html

Ракурс

Безпілотники атакували об'єкти в тимчасово окупованому Криму.

Уночі у п’ятницю, 16 квітня, внаслідок атаки БпЛА загорілася нафтобаза у селищі Октябрьське. Також була зафіксована пожежа у Бахчисарайському районі поблизу об'єкта «Нафтогазове сховище компанії «ТЕС». Про пожежі в Криму пише Телеграм-канал «Крымский ветер».

Перед тим моніторингові пабліки інформували про низку вибухів у Сімферополі, Феодосії та Красноперекопському районі півострова.

Також гучно сьогодні вранці було в російському Бєлгороді. Telegram-канал Exilenova+ поінформував, що після вибуху над містом піднявся стовп чорного диму. Там була атакована місцева підстанція «Южная».

Нагадаємо, у ніч на 16 квітня безпілотники атакували російське місто Туапсе Краснодарського краю. Внаслідок ударів загорівся Туапсинський нафтопереробний завод — єдиний НПЗ на чорноморському узбережжі РФ. Пожежі зафіксували в районах нафтоналивного пірсу, резервуарного парку для нафти та нафтопродуктів.