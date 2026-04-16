Туапсинський НПЗ у Краснодарському краї РФ загорівся після атаки дронів.

Безпілотники атакували Краснодарський край Російської Федерації.

У ніч на 16 квітня було завдано удару по місту Туапсе. Внаслідок падіння уламків пошкоджено п’ять приватних та один багатоквартирний житловий будинок. Також начебто уламки падали території підприємств у районі морського порту. Про це заявив губернатор Краснодарського краю губернатор Веніамін Кондратьєв.

Представник диктатури заявив про загибель двох дітей віком 5 та 14 років. Також двоє осіб постраждали.

Моніторингові пабліки та російські ЗМІ пишуть, що горить в Туапсе горить місцевий нафтопереробний завод. Туапсинський нафтопереробний завод — єдиний НПЗ на чорноморському узбережжі РФ. Входить до складу компанії «Роснафта». Востаннє об'єкт був під атакою дронів у грудні 2025 року.

За даними супутникового моніторингу пожеж зафіксовано термальні аномалії в районах нафтоналивного пірсу, резервуарного парку для нафти та нафтопродуктів, ГТУ-ТЕС Туапсинського НПЗ.

Нагадаємо, 26 березня Сили оборони України уразили нафтопереробний завод «Кірішський» у місті Кіріші Ленінградської області, який входить до числа найбільших НПЗ у Росії.

На території підприємства були пошкоджені установки первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-2 та ЕЛОУ-АВТ-6, об'єкти з виробництва нафтових бітумів та установки гідроочистки та газофракціонування.