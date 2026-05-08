Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Дрони атакували електропідстанцію та військову частину в окупованому Криму. Фото:

Дрони вдарили по електропідстанції та військовій частині в окупованому Криму

8 тра 2026, 11:26
999

Вибухи в окупованому Криму виникли 8 травня внаслідок дронової атаки.

Вночі у Красноперекопську була уражена та загорілася велика електропідстанція ПС 220/35/10 кВ «Красноперекопськ». Також осередок пожежі фіксується на території хімічного заводу ВАТ «Бром». Про це моніторингова група «Кримський вітер» з посиланням на дані супутникової зйомки повідомила у Telegram.

Також, як інформують місцеві мешканці, вночі був приліт у Сімферополі поруч із російською військовою частиною в Мар’їно, де дислокується в/ч 40136 — вузол зв’язку Чорноморського флоту Росії. Ступінь ураження ворожого об'єкта наразі невідомий.

Нагадаємо, під час однієї з спецоперацій у квітні цього року дрони Головного управління розвідки Міноборони України уразили в окупованому Криму низку цілей: три десантно-штурмові катери, судно забезпечення, ангар зберігання десантно-штурмових катерів та протичовновий літак-амфібію Бе-12 «Чайка».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів