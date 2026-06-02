Рашисти за добу втратили 1 тис. 440 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 366 тис. 910 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 440 осіб. Про це сьогодні, 2 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 969 танків;
- 24 тис. 666 бойових броньованих машин;
- 43 тис. 112 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 821 одиницю РСЗВ;
- 1 тис. 400 одиниць засобів ППО;
- 436 літаків;
- 353 гелікоптерів;
- 1 тис. 542 наземні робототехнічні комплекси;
- 323 тис. 762 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 693 крилаті ракети;
- 33 кораблі/катери;
- два підводні човни;
- 102 тис. 138 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 241 одиницю спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 249 бойових зіткнень.
Ворог вчора здійснив 91 авіаудар, скинувши 317 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9 тис. 7 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 342 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 59 — із РСЗВ.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили 13 районів зосередження живої сили та ще один інший важливий об'єкт противника.
