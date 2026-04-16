Силы обороны поразили еще один российский НПЗ, фото: Генштаб ВСУ

Поражен НПЗ «Туапсинский» в РФ — Генштаб (ВИДЕО)

16 апр 2026, 20:56
Сили оборони України вчора, 15 квітня, та в ніч на сьогодні, 16 квітня, уразили низку важливих об'єктів російських загарбників.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема уражено нафтопереробний завод «Туапсинский» (Туапсе, Краснодарський край РФ). Цей НПЗ здійснює переробку нафти заявленим обсягом 12 млн тонн/рік і активно задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на об'єкті. Масштаби збитків уточнюються, — розповіли у Генштабі.

Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися відео із наслідками влучань.

Окрім цього:

  • завдано ураження по району зосередження тактичної групи 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ (БРК «Бастион») (Севастополь, тимчасово окупований Крим);
  • уражено засоби ППО противника — зенітний ракетний комплекс «Бук-М2» (Багатівка, ТОТ Запорізької області), зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир» (Феодосія, ТОТ Криму), а також зенітний ракетний комплекс «Оса» (Водяне, ТОТ Донецької області);
  • уражено пункти управління БпЛА противника в районах населених пунктів Вербове Запорізької області та Гола Пристань на Херсонщині;
  • уражено живу силу противника в районах населених пунктів Родинське та Затишне Донецької області, а також пункт управління ворога у районі Рівнополя на Донеччині.

Втрати противника уточнюються, — додали у Генштабі.

