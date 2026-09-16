Переработку нефти остановили на двух НПЗ в России. Фото:

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Переробку нафти зупинили на двох нафтопереробних заводах російської компанії «Роснєфть».

НПЗ у Сизрані припинив роботу 15 вересня після пошкодження кількох об'єктів внаслідок атаки. Зазнала пошкоджень установка первинної переробки нафти CDU-6, яка забезпечує близько 71% потужності заводу. Відновлення установки може зайняти щонайменше місяць. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на три джерела в галузі.

А 11 вересня припинив працювати Саратовський НПЗ. Перед цим підприємство вже призупиняло роботу 8 вересня через пошкодження обладнання та пожежу. Однак завод готувався відновити переробку нафти.

Зазначається, що зупинка двох заводів може ускладнити дефіцит пального на внутрішньому ринку Росії.

Нагадаємо, 15 вересня Генеральний штаб ЗСУ заявив про влучання та пожежу на території Сизранського НПЗ. Була уражена установка первинної переробки нафти АВТ-6 та резервуарний парк. Цей нафтопереробний завод входить до структури ПАТ «НК «Роснефть», а потужність переробки підприємства становить близько 8,9 млн т нафти на рік.

Джерело: Reuters