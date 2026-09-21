Дональд Трамп попросив Володимира Зеленського припинити атаки на НПЗ в Росії. Фото:

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Ракурс

Президент США Дональд Трамп попросив президента України Володимира Зеленського припинити бити по НПЗ у Росії.

Під час телефонного дзвінка Трамп неодноразово просив Зеленського припинити атаки на російські нафтопереробні заводи. Американський лідер наголошував, що підвищують світові ціни на дизельне паливо. Про це повідомило видання Axios із посиланням на джерела.

Слово «дизель» згадувалось під час розмови багато разів, — розповіло джерело.

Як відомо, напередодні Зеленський провів телефонну розмову з Трампом і домовився про зустріч у Нью-Йорку. Імовірно, вони зустрінуться на полях Генеральної асамблеї ООН, яка у 2026 році пройде саме в Нью-Йорку з 22 по 28 вересня.

Axios наголошує, що зустріч американського та українського лідерів відбудеться через кілька днів після того, як Трамп підписав закон про «пекельні» санкції проти Російської Федерації та затвердив найбільшу угоду про озброєння між США та Україною з початку свого другого президентства.

Нагадаємо, 14 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася припинити атакувати енергетичні об'єкти країни-агресора. Російська Федерація теж пообіцяла не атакували енергетичну інфраструктуру України. Американський лідер також наголосив, що зростання світових цін на дизельне паливо здебільшого спричинене російсько-українською війною, а не Іраном.

Джерело: Axios