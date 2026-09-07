Стів Віткофф та Джаред Кушнер в Києві. Фото: ОП

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Спецпредставники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер 6 вересня провели в Києві переговори з українським керівництвом.

Упродовж минулого дня відбулося три раунди «дуже предметних» переговорів. У переговорах України та США також брали участь представники Великої Британії, Франції та Німеччини. Сторони обговорили завершення російсько-української війни, гарантії безпеки та підготовку до зимового періоду. Про це після перемовин під час спілкування з журналістами заявив президент Володимир Зеленський.

Глава держави припустив, що наразі існує висока ймовірність продовження повномасштабної війни. Саме тому Україна розраховує на «зимовий пакет». Мова йде про посилення української ППО, підтримку енергетики та можливість використання значних обсягів американського LNG.

Також Зеленський говорив, що питання Донбасу є одним із ключових питань усієї війни.

Зрозуміло, що це такий форпост України у багатьох питаннях. Я сказав, що ми посилилися на полі бою, і на сході, там, де ворог активний, там, де він має більше особового складу, — розповів він.

Кушнер після перемовин припустив, що незабаром можуть відновитися переговори України та РФ за посередництва Сполучених Штатів. Це питання американці вже обговорили з Києвом та Москвою.

А Віткофф зазначив, що тристоронню зустріч можуть оголосити вже найближчим часом. Однак, за його словами, для досягнення домовленостей Україні та РФ доведеться піти на компроміси і звузити коло розбіжностей.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що мирні переговори України та РФ за посередництва США можуть відновиться наприкінці вересня. Однак умови для припинення вогню навряд чи вдасться створити до весни 2027 року.