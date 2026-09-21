Володимир Зеленський та Дональд Трамп, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n216360-zelenskyy-ta-tramp-zustrinutsya-22-veresnya-zmi.html

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Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку запланована на завтра, 22 вересня.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на інформоване джерело.

Переговори розпочнуться орієнтовно у другій половині дня за київським часом.

Зустріч з Трампом Зеленський анонсував напередодні після телефонної розмови. На думку українського президента, ця зустріч «може багато змінити».

До цього, 21 вересня, має відбуватися зустріч із Трампом президента Франції Еммануеля Макрона, повідомляє агентство AFP з посиланням на представника французької сторони. Темою зустрічі буде, зокрема, і Україна.

Як і в усі критичні моменти, це буде нагода спрямувати президента Трампа до правильних рішень — зокрема щодо України, — щоб продовжити зусилля з підтримки України та посилити тиск на Росію, — розповів співрозмовник агентства.

Джерело: Deutsche Welle