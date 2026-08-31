Володимир Зеленський поговорив зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Фото:

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Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з представниками президента США Дональда Трампа.

Телефонна розмова зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером відбулася у понеділок, 31 серпня. Наразі сторони обговорюють дату поїздки представників Сполучених Штатів до України, а діалог між переговорними командами триває безперервно. Про це глава держави повідомив у Telegram.

Ця поїздка була би дуже корисною для напрацювання рішень до миру, — написав він.

Президент розповів представникам США про ситуацію на полі бою, «де здобутки Росії незначні й досягаються ціною величезних втрат», та повітряні удари. Американці, як наголосив Зеленський, вже знають багато деталей.

Зазначається, що українська та американська команди будуть на звʼязку, щоб опрацювати порядок денний і визначити найбільш зручний графік подальшої комунікації.

Дякую президенту Трампу, Стіву й Джареду та всім у Сполучених Штатах, хто працює заради того, щоб мир став нашим спільним досягненням, — резюмував глава держави.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що спеціальні представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер мали приїхати до України на День Незалежності — 24 серпня. Однак цю поїздку «трохи відклали» через інтенсивні російські ракетні та дронові удари по Києву, які РФ здійснила минулого тижня.