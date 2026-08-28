Генштаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ у Ярославлі. Фото:

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Сили оборони України уразили НПЗ «Славнефть-ЯНОС».

У ніч на 28 серпня українські військові вдарили по цьому нафтопереробному підприємстві, яке знаходиться у Ярославлі Ярославської області РФ. На території заводу була зафіксована пожежа. Наразі уточнюється ступінь завданих збитків. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Telegram.

Зазначається, що «Славнефть-ЯНОС» вважається одним із найбільших нафтопереробних російських підприємств, що входить до складу ПАТ «Славнефть». Потужність заводу становить близько 15 млн т нафти на рік. НПЗ здійснює повний цикл переробки нафти та виробляє автомобільні бензини, дизельне й авіаційне паливо, мазут, бітум, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію. Завод забезпечує потреби армії РФ

У Генштабі наголосили, що триває робота по ключових об'єктах противника.

Тим часом в ССО поінформували, що по НПЗ в Ярославлі відпрацювали підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій у взаємодії з Силами безпілотних систем та Головного управління розвідки Міноборони.

Нагадаємо, 28 серпня компанія Fire Point повідомила, що ударні безпілотники FP-1 уразили Ярославський нафтопереробний завод. У мережі публікували численні фото та відео, які свідчили про пожежу на території НПЗ.