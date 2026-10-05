Росія почала захищати НПЗ морськими контейнерами з тросами. Фото:

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Країна-агресор Росія почала активно захищати свої об'єкти нафтопереробної галузі.

Зокрема, активно готують до захисту від українських безпілотників Ільський нафтопереробний завод. Росіяни встановлють по периметру установок морські контейнери. У подальшому планують натягнути антидронові троси. Про це повідомив моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.

З часом ворог адаптується і зробить з нафтопереробних заводів фортеці. Чи не одні з єдиних ефективних цілей для українського птаха з кожним днем втрачають своє вікно можливостей, — пише паблік.

Також експерти додали, що не виявили ушкоджень саме установок первинної переробки нафти після атаки на НПЗ 26 вересня.

Нагадаємо, 25 вересня у Пермі Пермського краю Сили оборони України уразили нафтопереробний завод «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», потужність переробки підприємства становить орієнтовно 13 млн т нафти на рік. Того ж дня у Новошахтинську Ростовської області було влучання по нафтопереробному заводу «Новошахтинский». Цей НПЗ щорічно орієнтовно переробляє 7,5 млн т нафти на рік і є важливим постачальником нафтопродуктів на півдні країни-агресора та бере участь у забезпеченні Збройних сил РФ.