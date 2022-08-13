Запорізьку АЕС знову обстрілюють, фото: ГУР

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Ракурс

Російські загарбники знову обстрілюють Запорізьку АЕС, розташовану в тимчасово окупованому місті Енергодарі Запорізької області.

Про це сьогодні, 13 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

Орлов закликає жителів Енергодара бути обережними та за можливості обмежити своє перебування на вулицях міста.

Надійшла інформація про чергові провокації з боку окупантів. За свідченнями місцевих мешканців з району паркової зони в бік Запорізької АЕС та промислової території знову ведуться обстріли, — наголошує Орлов.

За його інформацією, проміжок між вильотом та прильотом становить 3−5 секунд — це підтверджує, що обстріл ведеться з локації, розташованої неподалік від АЕС на контрольованій рашистами території.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України раніше сьогодні повідомляли, що рашисти обстрілюють ЗАЕС з села Водяне, та готують провокації під українським прапором для створення відповідної пропагандистської картинки.

Для цього окупанти підігнали до розташованої на в’їзді в місто стели «Енергодар» самохідну артилерійську установку «Піон» із нанесеною білою фарбою літерою «Z», над якою підняли синьо-жовтий український прапор.

У соцмережах вже з’явилося відео великої колони автомобілів, на якій жителі Енергодара та прилеглих населених пунктів намагаються залишити регіон через постійні обстріли.