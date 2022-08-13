Безугла поскаржилася в СБУ на волонтерів, у Порошенка пообіцяли за них заступитися

Мар’яна Безугла, фото: телеканал «Рада»

https://racurs.ua/ua/n173671-bezugla-poskarjylasya-v-sbu-na-volonteriv-u-poroshenka-poobicyaly-za-nyh-zastupytysya.html

Ракурс

Мар’яна Безугла, народний депутат зі «Слуги народу», надіслала в СБУ звернення щодо «мережі» волонтерів.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

«Є кілька десятків (чи скільки таких?) „волонтерів"(?)-політиків, „лобістів“, „коронованих“, які можуть лобіювати певні компанії, політичні сили, розхитувати суспільство тощо. Деякі з них взагалі „професійні“ з 2014 року…“ — заявила вона.

На підтвердження своїх слів вона опублікувала скріншоти дописів:

депутата ВР VIII скликання Борислава Берези;

речника спільноти InformNapalm Михайла Макарюка;

офіцера ЗСУ Мирослава Гая;

волонтерів Наталії Юсуповою, Тима Златкіна та Дани Ярової;

нардепа „Європейської солідарності“ Яни Зінкевич.

Надсилаю в СБУ звернення щодо дослідження цього питання (і „мережі“) як такого, що несе загрозу національній безпеці. Подібні явища — ідеальний плацдарм для роботи рф з внутрішньої дестабілізації країни. Як заступник голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки не можу стояти осторонь, — наголосила Безугла.

В політсилі п’ятого президента України Петра Порошенка „Європейська солідарність“ вже відреагували на цю заяву Безуглої й оприлюднений нею список осіб.

Зв’язок всіх вищеперерахованих осіб є очевидним, — наголошують в „Євросолідарності“. — Всі вони — свідомі Громадяни України, які з 2014 за неї борються, воюють на фронті чи волонтерять, евакуюють поранених і надають їм першу медичну допомогу.

Заяву Безуглої в політсилі розцінюють як „образу воїнів і волонтерської спільноти“, „конкретний приклад мови ненависті і ворожнечі під час війни“ та „протиставлення частин суспільства, які мають різні політичні погляди, але сьогодні об'єдналися навколо захисту країни“.

Вимагаємо від влади припинити колоти суспільство через своїх корисних ідіотів, — наголосили в „Євросолідарності“, — Звинуватити Яну і інших шанованих в суспільстві людей в „загрозі національної безпеки і створенні плацдарму для рф“ — це ДНО. І ми це не залишимо без відповіді.

Також у політсилі згадали нещодавню заяву СБУ про викриття мільйонної ботоферми.