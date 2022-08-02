В Україні викрили ботоферму, яка розкручувала скандал між Зеленським і Залужним, УП пише про слід «Євросолідарності»

В Україні викрили ботоферму на 400 тис. користувачів, УП пише про "слід Порошенка"

https://racurs.ua/ua/n173311-v-ukrayini-vykryly-botofermu-yaka-rozkruchuvala-skandal-mij-zelenskym-i-zalujnym-up-pyshe-pro.html

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СБУ заявила про знешкодження ботоферми, яка працювала в інтересах ворога.

У повідомленні спецслужби йдеться про «розгін» деструктивного контенту за допомогою понад 1 млн ботів і численних груп в соцмережах з аудиторією майже 400 тис. користувачів.

Основним завданням цієї ботоферми була дискредитація керівництва держави та розхитування суспільно-політичної ситуації. Наприклад, поширювали контент про нібито конфлікт між керівництвом Офісу президента і головнокомандувачем ЗСУ, а також проводили кампанію з дискредитації дружини президента, — повідомили в СБУ.

Керівником злочинної групи нібито був громадянин рф, який проживав у Києві і називав себе «політичним експертом». Ботоферму, за даними слідства, він організував на замовлення однієї з політичних партій.

За даними джерел «Української правди», йдеться про політсилу п’ятого президента Петра Порошенка «Європейську солідарність».

За даними спецслужби, «зловмисники поширювали дезінформацію», критикуючи владу. Пропагандистські потужності цієї ботоферми нібито використовували і представники російських спецслужб. Зокрема, через ботів вони поширювали фейкові новини щодо ситуації з фронтів та проводили інші інформаційні диверсії.

Згодом нардеп Ірина Геращенко спростувала повідомлення УП.

5 липня в Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що військовозобов’язані для виїзду за межі областей мають отримати дозвіл у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). У відомстві зазначили, що у зв’язку з поверненням великої кількості чоловіків до своїх домівок виникла потреба в актуалізації облікових даних військовозобов’язаних для розуміння можливостей мобілізаційного ресурсу.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський попросив Генеральний штаб не ухвалювати без нього подібних рішень, а міністру оборони та командуванню ЗСУ доручив підготувати доповідь з цього питання.