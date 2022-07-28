У мережі почався флешмоб на підтримку дружини президента - фотосесія Олени Зеленської

Фотосесія Зеленської - у мережі почався флешмоб на підтримку дружини президента

https://racurs.ua/ua/n173143-fotosesiya-zelenskoyi-u-mereji-pochavsya-fleshmob-na-pidtrymku-drujyny-prezydenta.html

Ракурс

В Україні продовжують обговорювати фотосесію Олени Зеленської для журналу Vogue. У мережі навіть почався флешмоб #sitlikeagirl на підтримку дружини президента.

Фотосесію першої леді України зробила легендарна фотографиня Енні Лейбовіц. Незадоволення частини користувачів викликала нібито «не жіночна» поза, в якій сидить Зеленська.

Я не думала, що це все настільки палатиме. Вже американці питають, що там в нас з фоткою дружини президента, і їм цитують мій пост, щоб пояснити. Я зовсім не фанатка Олени Зеленської якщо що, але мене дуже вкурвило оце «як вона сидить?!», тому пропоную флешмоб #sitlikeagirl — покажімо, як треба порядній жінці сидіти на сходах, — написала авторка флешмобу Зоя Звиняцковська.

Українки ідею підтримали та почали постити у соцмережах власні фото, зроблені в аналогічному ракурсі.

Нагадаємо, що дружина президента України позувала у фотосесії для американського глянцю Vogue. Також на фільмуванні був присутній Володимир Зеленський, з яким Олена зображена на декількох кадрах.

В інтерв’ю Vogue президентське подружжя розповіло про життя під час війни, свій шлюб і спільну історію, а також свої мрії про майбутнє України. Зеленський під час розмови з журналістами сказав, що війна лише посилила їхнє кохання.

Олена дійсно моя найкраща подруга. Вона також патріотка і дуже любить Україну. Це правда. І вона чудова мати, — сказав президент.

Своєю чергою, Зеленська розповіла, що намагається не надто думати про загрозу для неї, її чоловікові та дітям з боку Кремля, тому що зациклення на цьому питанні може призвести до справжньої параної.

Я відганяю від себе ці думки, тому що вони можуть налякати родину, а це не те, що нам зараз потрібно. Й не варто забувати, що всі українці також є мішенню для росії, — зазначила Зеленська Пірсу Моргану в інтерв’ю на британському TalkTV.

Зеленську для культового американського видання Vogue знімала знаменитий фотограф Енні Лейбовіц. Знімання тривали, зокрема, в аеропорту Гостомель на тлі зруйнованого під час війни літака «Мрія» та у кабінеті президента України.

Згодом видання Vogue опублікувало Backstage (репортаж про знімання) з фотосесії першої леді України.