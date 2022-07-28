Сенат США ухвалив резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму

https://racurs.ua/ua/n173142-senat-ssha-uhvalyv-rezoluciu-pro-vyznannya-rosiyi-derjavou-sponsorom-teroryzmu.html

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Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, яка закликає Державний департамент оголосити росію спонсором тероризму через її дії в Україні, Грузії, Сирії та Чечні.

Резолюція Сенату має рекомендаційний характер, але вона чинить тиск на адміністрацію Джо Байдена, щоб там додали росію до списку держав-спонсорів тероризму, пише The New York Times.

росія має бути у переліку країн-спонсорів тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні, які призвели до смертей незліченної кількості невинних чоловіків, жінок і дітей. Збройні сили російської федерації вчиняли численні безсудні страти невинних мирних жителів і намагалися прикрити свої звірства масовими похованнями по всій Україні, — йдеться у резолюції вищої палати Конгресу США.

Рада 3 травня підтримала звернення до США щодо визнання росії державою-спонсором тероризму.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі зажадала від держсекретаря Ентоні Блінкена ухвалити відповідне рішення.

Раніше Сполучені Штати заявили, що можуть оголосити рф державою-спонсором тероризму. Цього від світу вимагає Київ, особливо після нових підлих ракетних ударів по цивільних.

Щодо оголошення росії державою-спонсором тероризму, ми розглядаємо це питання, воно потребує ретельного аналізу відповідно до американських законів… Ми використовуємо всі доступні засоби, включно з багатьма, які б застосовувалися для країни, яка є таким спонсором. Проте ми також серйозно розглядаємо таке оголошення. І ми продовжимо притягати росію до відповідальності відповідно до нашого законодавства, — заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Тим часом 26 липня так звані депутати країни-агресора внесли в держдуму рф законопроект про визнання України терористичною державою.