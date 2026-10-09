Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n216743-nashu-komandu-vykorystovuut-prosto-yak-shyrmu-zelenskyy-pro-rishennya-ssha-schodo-rosiyskogo.html

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Українську переговорну команду, яка зараз у Флориді перебуває з дводенним візитом, використовують, як ширму, «і це точно нечесно».

Про це сьогодні, 9 жовтня, заявив президент України Володимир Зеленський коментуючи рішення президента США Дональда Трампа зняти санкції з російського дизелю, повідомляє агентство «Укрінформ».

Зараз наша українська команда, наша переговорна команда знаходиться у Флориді з дводенним візитом, з переговорами з американською командою щодо закінчення цієї страшної війни. Як мінімум, щодо припинення вогню. Початком припинення може бути енергетичний ceasefire. Це дуже важливо для наших людей, для наших сімей, — зазначив Зеленський у коментарі журналістам.

І саме в цей момент, коли наша команда розмовляє з американською командою у Флориді, в цей момент президент Сполучених Штатів Америки має розмову з лідером Кремля, з лідером цієї війни, з лідером цієї агресії, і має відповідну домовленість, що Америка дає можливість Росії експортувати дизель, — додав він.

Зеленський наголосив, що така домовленість означає додаткові гроші на війну і це тільки підживлює Володимира Путіна і дає йому можливість воювати більше.

І саме в цей момент, коли ми говоримо про мир, Америка дає можливість у Росії експортувати дизель. Це, не знаю, мільйони, мільярди. У будь-якому разі це все йде на війну проти людей, проти України, проти всіх нас, — наголосив Зеленський.

Я вважаю, що нашу команду використовують просто як ширму, і це точно нечесно. Це точно не по-партнерськи. І це, на мій погляд, на жаль, слабке рішення сильних партнерів, — резюмував він.

Джерело: «Укрінформ»