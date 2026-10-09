Трамп заявив про «надзвичайно успішну» розмову з Путіним — США до квітня знімають санкції з російського дизеля

Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n216742-tramp-zayavyv-pro-nadzvychayno-uspishnu-rozmovu-z-putinym-ssha-do-kvitnya-znimaut-sankciyi.html

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Президент США Дональд Трамп на своїй сторінці у соцмережі TruthSocial сьогодні, 9 жовтня, повідомив про «дуже успішну» розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, в ході якої було досягнуто домовленостей про те, що Росія:

«негайно» поставить понад 300 тис. тонн дизельного пального на американський та світовий ринок;

ще 500 тис. тонн мають надійти протягом листопада;

відразу після цього — ще 1 мільйон тонн.

Крім того, виходячи зі стану їхніх дизельних НПЗ, Росія поставить протягом короткого періоду часу 3 000 000 тонн дизельного палива, — додав Трамп.

За словами Трампа, це призведе до швидкого зниження цін на паливо:

Нижчі ціни для американців, особливо для наших чудових фермерів, власників ранчо та водіїв вантажівок, є моїм найбільшим пріоритетом. Це дуже велике і важливе оголошення.

Відразу після цього Міністерство фінансів США оголосило, що негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок до 7 квітня 2027 року.