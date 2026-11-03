Перша леді США збере представників України та РФ у Білому Домі

Дональд Трамп та Меланія Трамп, фото: NARA & DVIDS Public Domain Archive

https://racurs.ua/ua/n217199-persha-ledi-ssha-zbere-predstavnykiv-ukrayiny-ta-rf-u-bilomu-domi.html

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Перша леді США Меланія Трамп особисто організує зустріч у Білому домі між представниками Росії та України.

Про це сьогодні, 3 листопада повідомила прес-служба Білого дому.

Пані Трамп самостійно ініціювала діалог між двома ворогуючими країнами та успішно домоглася припинення вогню в Олешках та прилеглому Херсонському регіоні. Це досягнення є безпрецедентною дипломатичною ініціативою з боку американської першої леді, — вказано в повідомленні.

У прес-релізі Білого дому вказано, що 5 листопада об 11.00 за східним часом США (18.00 за Києвом) очікується промова Меланії Трамп щодо перемир’я у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області, яке тривало з 27 жовтня по 1 листопада.

Також відповідне повідомлення з’явилося на Фейсбук-сторінці Меланії Трамп.