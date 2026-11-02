Росіяни перекинули в Олешки важку техніку та особовий склад під час режиму тиші. Фото:

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Країна-агресор Росія використала «тишу» в Олешках, аби посилити свої позиції.

Росіяни завозили в окуповане місто важку техніку й боєприпаси, розміщували бронемашини на вулицях і заходили з великими рюкзаками в будинки з підвалами. Командир 34-ї бригади морської піхоти Дмитро Пулінець заявив, що раніше загарбники навіть не мріяли вільно пересуватися містом — ні вдень, ні вночі. Ротації окупантів зафіксував український дрон, а світлини з БпЛА опублікувало Sky News.

Під час режиму припинення війни росіяни відновили артилерійські системи й раніше втрачені позиції, провели ротацію, завели нові сили та засоби, наростили аеророзвідку й запаси пального.

Також росіяни вивезли з моргу понад 30 тіл. За словами місцевих мешканців, ці люди загинули насильницькою смертю, а росіяни не дозволяли їх ховати.

Українська розвідка підтвердила, що одна з машин гуманітарної колони повернулася до окупантів і привезла їм припаси. А після від’їзду колони російські військові забирали собі їжу та запаси, які привезли для цивільних.

Нагадаємо, режим тиші в районі Олешків діяв із 27 жовтня до 1 листопада. Перша леді США Меланія Трамп заявила, що з міста евакуювали майже 800 людей.

Генеральний штаб ЗСУ 2 листопада інформував, що армія Російської Федерації використала режим тиші в окупованих Олешках на Херсонщині для облаштування позицій. За час гуманітарної паузи була зафіксована ротацію російських підрозділів й укріплення позицій. Також за цей час ворог розширив антидронові засоби на дорогах та наростив логістику, зокрема підвезення боєприпасів.

Джерело: Sky News