Серед клієнтів Deutsche Bank було багато відомих російських мільярдерів, фото: Justin Pickard / Flickr

https://racurs.ua/ua/n217470-deutsche-bank-do-viyny-pereviv-bagatyh-rosiyskyh-kliientiv-do-shveycariyi-ta-luksemburgu-zmi.html

Ракурс

Deutsche Bank після 2014 року почав переводити заможних російських клієнтів до Швейцарії та Люксембургу, щоб захистити банківську таємницю та уникнути розкриття інформації на запити американського Мін’юсту.

Про це свідчать результати великого міжнародного розслідуванні світових журналістів Inside Deutsche Bank («Всередині Дойче банку»), котре ґрунтується на витоку внутрішніх документів банку, повідомляють видання «Важные истории» та Meduza.

Зазначається, що:

за даними витоку серед клієнтів Deutsche Bank було багато відомих російських мільярдерів — Роман Абрамович, Андрій Мельниченко, Алішер Усманов, Олексій Мордашов, Олег Дерипаска, Геннадій Тимченко та інші;

після окупації Криму в 2014 році деякі російські держбанки, підприємства, а також мільярдери з оточення Володимира Путіна (зокрема той же Тимченко) опинилися під міжнародними санкціями. Мін’юст США «почав ставити питання» Deutsche Bank щодо його заможних російських клієнтів та їхніх бізнесів;

наступного року після санкційної хвилі у банку було складено документ під назвою «Російський бізнес-кейс». Його суть була в тому, щоб перевести багатих росіян в інші центри обслуговування і «сконцентрувати» їх у трьох юрисдикціях — Швейцарії (до жовтня 2015-го там перебувало 60% загального обсягу російського клієнтського бізнесу банку), Люксембурзі (на нього припадало 13%) та Німеччині (19%);

у внутрішньому листуванні 2017 року співробітники Deutsche Bank обговорювали непорушність банківської таємниці у Швейцарії та Люксембурзі;

зростання використання банком непрозорих юрисдикцій для реєстрації російських клієнтів викликало питання навіть у самих цих юрисдикціях. У 2018 році перше, про що згадала люксембурзька влада на зустрічі з директором Deutsche Bank щодо взаємодії з регуляторами, було «занепокоєння у зв’язку з цими російськими клієнтами», повідомив директор у внутрішньому листі;

у листопаді 2020 року банк підготував внутрішній 172-сторінковий документ під назвою «Огляд стратегії щодо Росії». У ньому наголошувалося, що 17 російських великих клієнтів із 160 фігурують у «кремлівському списку» Мінфіну США. До 2020 року ці 17 осіб генерували 47% доходів Deutsche Bank від російського клієнтського портфеля;

у 2021 році Deutsche Bank уклав з Мін’юстом США угоду, яка передбачала, що відомство зможе вимагати від банку відповіді на запитання про осіб та компаній, які перебувають під санкціями. Після початку повномасштабної війни Росії з Україною у 2022 році федеральні прокурори скористалися цим правом, запросивши імена російських клієнтів, які перебувають під санкціями, та залишки коштів на їхніх рахунках, а також відомості про заходи, які банк вживав, щоб відстежувати рух російських коштів;

Deutsche Bank передав американській владі інформацію про підсанкційні російські клієнти, але не цілком — «певних даних про клієнтів» він не надав. У листі головного фахівця банку захисту даних говорилося, що через банківську таємницю він «не має права розкривати міністерству юстиції США дані клієнтів зі Швейцарії та Люксембургу». Банк також не включив у відповідь відомості про компанії, які належали підсанкціонованим бізнесменам менш як на 50%.

У березні 2022 року, невдовзі після початку великої російсько-української війни, Deutsche Bank оголосив, що повністю йде з Росії. У заяві компанії йшлося, що жодного нового бізнесу в країні не буде. Також банк нагадав, що скоротив присутність у Росії ще в період із 2014 року.

Проте у 2024 році стало відомо, що Арбітражний суд Петербурга та Ленінградської області РФ заарештував активи Deutsche Bank на суму близько 239 млн євро за позовом «Русхімальянсу». Deutsche Welle тоді пояснювала, що банк, хоч і вивів із країни всіх IT-фахівців, продовжував обслуговувати корпоративних клієнтів.

Джерело: «Важные истории», Meduza