Посли ЄС знову не домовилися про продовження санкції щодо РФ

Європейські санкції проти Росії наразі не продовжено, фото: Pixabay

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Комітет постійних представників держав ЄС у Брюсселі (Coreper) сьогодні, 14 вересня, збирався на позачергове засідання щодо продовження індивідуальних санкцій Євросоюзу проти Росії за порушення територіальної цілісності України, але не досяг результату — наступне засідання проведуть пізніше цього ж дня.

Про це повідомляє видання «Європейської правди» з посиланням на трьох дипломатів ЄС.

Зазначається, що посли водночас домовилися повторити спробу домовитися пізніше у цей же день, оскільки завтра, 15 вересня, спливає останній термін для подовження.

О 9 ранку 14 вересня Coreper зібрався в Брюсселі, але консенсусу не досягли — й домовилися провести ще одне засідання пізніше. Час засідання ще не визначили, — розповів один зі співрозмовників видання.

Він зауважив, що індивідуальні санкції за порушення територіальної цілісності України треба встигнути поновити до 15 вересня, інакше вони автоматично будуть зняті з понад 3 тис. фізичних та юридичних осіб переважно з РФ.

Проте наразі ні Словаччина, ні Франція не погодилися змінити свої вимоги, без яких не погоджуються продовжити санкції:

Словаччина вимагає вилучити з санкційного списку російських олігархів Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова;

Франція ще у пʼятницю, 11 вересня, доєдналася до вимоги вилучити Усманова.

Джерело: «Європейська правда»