Вдарили по військовій частині у Лютіжі: в Генштабі повідомили деталі обстрілу Київщини.

https://racurs.ua/ua/n173140-vluchyly-u-viyskovu-chastynu-genshtab-povidomyv-detali-raketnogo-obstrilu-kyyivschyny.html

Ракурс

Війська росії зранку 28 липня вдарили по Україні ракетами різного класу з трьох напрямків. На Київщині влучили у військову частину у Лютежі.

Близько 5.00 ворог завдав ракетного удару шістьма крилатими ракетами «Калібр» по військовій частині в населеному пункті Лютіж на Київщині. На даний час є інформація що одна будівля зруйнована і дві — пошкоджено. Окрім того, одна крилата ракета була збита в повітрі над Бучанським кар'єром, — розповів на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Попередньо, поранені п’ять цивільних. За словами Громова, противник завдав удару з акваторії Чорного моря — з району миса Фіолент.

Раніше речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі «Українській правді» розповів, що війська росії зранку вдарили ракетами різного класу з трьох напрямків.

З акваторії Чорного моря окупанти випустили «Калібри», з військового аеродрому «Зябровка» (Гомельська область) ракети пускали «Іскандери», а бомбардувальники Ту-22м3, які базуються на аеродромі «Шайковка» в росії, пустили ракети Х-22.

Всього по Україні прилетіло близько 20 ракет. Сили ППО не змогли збити всі.