Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Вдарили по військовій частині у Лютіжі: в Генштабі повідомили деталі обстрілу Київщини.

Влучили у військову частину — Генштаб повідомив деталі ракетного обстрілу Київщини

28 лип 2022, 12:58
999

Війська росії зранку 28 липня вдарили по Україні ракетами різного класу з трьох напрямків. На Київщині влучили у військову частину у Лютежі.





Близько 5.00 ворог завдав ракетного удару шістьма крилатими ракетами «Калібр» по військовій частині в населеному пункті Лютіж на Київщині. На даний час є інформація що одна будівля зруйнована і дві — пошкоджено. Окрім того, одна крилата ракета була збита в повітрі над Бучанським кар'єром, — розповів на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Попередньо, поранені п’ять цивільних. За словами Громова, противник завдав удару з акваторії Чорного моря — з району миса Фіолент.

Раніше речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі «Українській правді» розповів, що війська росії зранку вдарили ракетами різного класу з трьох напрямків.

З акваторії Чорного моря окупанти випустили «Калібри», з військового аеродрому «Зябровка» (Гомельська область) ракети пускали «Іскандери», а бомбардувальники Ту-22м3, які базуються на аеродромі «Шайковка» в росії, пустили ракети Х-22.

Всього по Україні прилетіло близько 20 ракет. Сили ППО не змогли збити всі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів