Росіяни вночі атакували Україну балістикою та 113 дронами. Фото:

https://racurs.ua/ua/n217649-rf-vnochi-atakuvala-ukrayinu-balistykou-ta-113-dronamy-ppo-zneshkodyla-87-bpla.html

Ракурс

Російська Федерація завдала комбінованого удару по Україні.

У ніч на 26 листопада росіяни запустили з Брянської та Курської областей РФ балістичні ракети Іскандер-М/Циркон/С-400. Також 113 ударних БпЛА типу Shahed (76 із них — реактивні), «Гербера», й дрони-імітатори типу «Пародія» летіли з російських Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська й Міллерово, а також окупованих Гвардійського та Донецька. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Українські авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи знешкодили 87 ворожих БпЛА типу Shahed (52 із них — реактивні), «Гербера», дронів інших типів. Влучання відбулися на 20 локаціях, уламки впали на шести локаціях.

Під ударами ворожих БпЛА вночі перебував Харків. Як повідомив у Telegram мер Харкова Ігор Терехов, один із цих дронів влучив у багатоповерховий житловий будинок у Новобаварському районі міста. Внаслідок удару виникла пожежа у квартирі на 15-му поверсі багатоповерхівки.

Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще троє постраждали. Є інформація, що під завалами можуть бути люди.

А на Дніпропетровщині росіяни атакували чотири райони. Як поінформували в ДСНС, ворог обстріляв Нікополь та Марганецьку громаду й поранив 46-річного чоловіка. А в Павлограді внаслідок російської атаки були пошкоджені торговельний центр та АЗС. У Кривому Розі обстріли ворога спричинили пожежу в магазині та на складі.

Нагадаємо, вночі 25 листопада в Деснянському районі Києва були зафіксовані декілька влучань, зокрема у торговельний центр. Також був удар по будівлі на території промислової зони та ще одній нежитловій споруді.

Наразі відомо, що внаслідок нічної атаки ворога постраждали семеро осіб. Медики госпіталізували трьох поранених. Двоє з них перебувають у тяжкому стані.