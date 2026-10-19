Українська ППО вночі знешкодила 247 цілей повітряних цілей. Фото:

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Країна-агресор Росія вночі завдала комбінованого удару по Україні з повітря.

У ніч на 19 жовтня ворог запустив балістичні ракети «Іскандер-М"/С-400 із Смоленської, Брянської та Курської областей РФ, а крилаті ракети «Іскандер-К» — із повітряного простору Курської області. З російських Орла, Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська, Шаталового, Міллерово, а також окупованих Донецька й Гвардійського летіли 269 ударних БпЛА типу Shahed (із них — 59 реактивні), S-8000 «Бандероль», Гербера й дрони-імітатори типу «Пародія».

Попередньо відомо, що станом на 9.00 українська ППО знешкодила 247 цілей:

чотири крилаті ракети «Іскандер-К»;

243 ворожих БпЛА типу Shahed (із них — 43 реактивні), S-8000 «Бандероль», «Гербера» та дронів інших типів.

На 25 локаціях зафіксовані влучання засобів повітряного нападу противника. Ще на восьми локаціях впали уламки збитих цілей.

У Повітряних силах наголосили, що ворожа атака триває. У повітряному просторі України перебувають російські безпілотники.

Зокрема, вранці під ворожим ударом перебувала Львівщина. Як поінформував начальник ОВА Максим Козицький, у селі Зубра Львівського району пошкоджені шість житлових будинків та шість автівок. Попередньо, ППО збила ворожий БпЛА, а уламки впали на приватну територію. Ніхто не постраждав.

Рівненщина частково залишилась без світла через російську атаку. За інформацією Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля, вночі та вранці регіон постійно атакують реактивні дрони. Наразі фіксуються знеструмлення у різних куточках Рівненщини. Найбільше — у Рівненському районі. В ОВА наголосили, що нові атаки ускладнюють роботу енергетиків з відновлення.

Нагадаємо, в ніч проти 19 жовтня та вночі російські війська атакували Київ балістичними та крилатими ракетами. Внаслідок обстрілів загинула 21-річна дівчина, ще восьмеро осіб постраждали. У Соломʼянському районі уламки ракети влучили в 25-поверховий житловий будинок. У Дніпровському районі було зафіксоване влучання на територію нежитлової забудови, а в Деснянському — в медичний центр.

А в Рівненській області внаслідок російських ударів вночі 19 жовтня постраждали двоє жінок. Попри активну роботу ППО, противник зумів уразити кілька об'єктів цивільної інфраструктури.