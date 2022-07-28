Кілька десятків прильотів - Україну обстріляли ракетами з території білорусі

https://racurs.ua/ua/n173129-kilka-desyatkiv-prylotiv-ukrayinu-obstrilyaly-raketamy-z-terytoriyi-bilorusi.html

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Уранці 28 липня росіяни здійснили масштабний ракетний обстріл кількох регіонів України з білорусі. По всій території країни двічі упродовж кількох годин оголошувалася повітряна тривога.

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила про масштабні запуски ракет з військового аеродрому «Зябровка» поблизу Гомеля, який віддали під контроль військ рф. Група помітила 25 запусків ракет.

Російські війська вранці 28 липня здійснили масований ракетний удар по північних областях України, з території Білорусі було випущено понад 20 ракет, повідомило оперативне командування «Північ».

Згодом українська влада почала повідомляти про наслідки атаки.

Російські військові завдали ракетного удару по Вишгородському району на Київщині, влучили в об'єкт інфраструктури. За попередньою інформацією, травмованих чи загиблих немає.

Влучили в об'єкт інфраструктури. Інформація щодо жертв уточнюється, — повідомив очільник Київської ОВА Кулеба.

Поблизу селища Гончарівське на Чернігівщині російські ракети влучили в лісовий масив. Загалом відомо про десять прильотів по області, також відпрацювала ППО, повідомив керівник ОВА Чаус. Деталі він поки не розголошує, і додає, що на кордоні ситуація контрольована.

Також вночі під обстріл потрапили Харків і Дніпропетровщина — за попередньою інформацією, травмованих немає. Звуки вибухів було чутно й в Миколаєві — наразі деталей не повідомили.

Тим часом українські повітряні сили завдали п’ять ударів по опорних пунктах і складах боєприпасів російських військ на території тимчасово окупованої Херсонщини, повідомили в ОК «Південь».