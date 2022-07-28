Армія рф здатна атакувати тільки на двох напрямках - звіт ISW

https://racurs.ua/ua/n173128-armiya-rf-zdatna-atakuvaty-tilky-na-dvoh-napryamkah-zvit-isw.html

Ракурс

Російські окупаційні війська наразі можуть провести лише дві значні наступальні операції в Україні. На більше їм не вистачає ресурсів.

Тому російський наступ, ймовірно, завершиться кульмінацією, перш ніж буде захоплено будь-які інші великі міські райони України, — заявили в американському Інституті вивчення війни у звіті за 27 липня.

Американські аналітики ISW вважають, що одна спроба — це захопити Сіверськ, інша — наступ на Бахмут. Саме на ці операції були зосереджені на наступі на Сіверськ у напрямку з Верхньокам’янки та Білогорівки, а також на Бахмутському напрямку з районів Новолуганського та Вуглегірської ТЕЦ з моменту закінчення оперативної паузи 16 липня.

Інші ключові висновки американських воєнних експертів Інституту вивчення війни за 27 липня такі: