Армія рф здатна атакувати тільки на двох напрямках — звіт ISWhttps://racurs.ua/ua/n173128-armiya-rf-zdatna-atakuvaty-tilky-na-dvoh-napryamkah-zvit-isw.htmlРакурс
Російські окупаційні війська наразі можуть провести лише дві значні наступальні операції в Україні. На більше їм не вистачає ресурсів.
Тому російський наступ, ймовірно, завершиться кульмінацією, перш ніж буде захоплено будь-які інші великі міські райони України, — заявили в американському Інституті вивчення війни у звіті за 27 липня.
Американські аналітики ISW вважають, що одна спроба — це захопити Сіверськ, інша — наступ на Бахмут. Саме на ці операції були зосереджені на наступі на Сіверськ у напрямку з Верхньокам’янки та Білогорівки, а також на Бахмутському напрямку з районів Новолуганського та Вуглегірської ТЕЦ з моменту закінчення оперативної паузи 16 липня.
Інші ключові висновки американських воєнних експертів Інституту вивчення війни за 27 липня такі:
- українські сили могли розпочати локальну контратаку на південний захід від Ізюму.
- війська рф атакували населені пункти на схід Сіверська, на північний схід і на південний схід від Бахмута.
- республіка Марій Ел направила на навчання два добровольчі батальйони і формує третій батальйон для перекидання в Україну.
- окупаційна влада рф завозить росіян для роботи на окупованих територіях через брак українських колабораціоністів.
- окупаційна влада Маріуполя продовжує затримувати гуманітарну допомогу, щоб змусити жителів співпрацювати з окупаційною адміністрацією та працювати на неї.