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Армия РФ способна атаковать только на двух направлениях — отчет ISW

Армия РФ способна атаковать только на двух направлениях — отчет ISW

28 июл 2022, 08:12
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Російські окупаційні війська наразі можуть провести лише дві значні наступальні операції в Україні. На більше їм не вистачає ресурсів.





Тому російський наступ, ймовірно, завершиться кульмінацією, перш ніж буде захоплено будь-які інші великі міські райони України, — заявили в американському Інституті вивчення війни у звіті за 27 липня.

Американські аналітики ISW вважають, що одна спроба — це захопити Сіверськ, інша — наступ на Бахмут. Саме на ці операції були зосереджені на наступі на Сіверськ у напрямку з Верхньокам’янки та Білогорівки, а також на Бахмутському напрямку з районів Новолуганського та Вуглегірської ТЕЦ з моменту закінчення оперативної паузи 16 липня.

Бойові дії в Україні станом на 27 липня, карта - ISW

Інші ключові висновки американських воєнних експертів Інституту вивчення війни за 27 липня такі:

  • українські сили могли розпочати локальну контратаку на південний захід від Ізюму.
  • війська рф атакували населені пункти на схід Сіверська, на північний схід і на південний схід від Бахмута.
  • республіка Марій Ел направила на навчання два добровольчі батальйони і формує третій батальйон для перекидання в Україну.
  • окупаційна влада рф завозить росіян для роботи на окупованих територіях через брак українських колабораціоністів.
  • окупаційна влада Маріуполя продовжує затримувати гуманітарну допомогу, щоб змусити жителів співпрацювати з окупаційною адміністрацією та працювати на неї.

Бойові дії в Україні станом на 27 липня, карта - ISW

Бойові дії в Україні станом на 27 липня, карта - ISW

Источник: Ракурс


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