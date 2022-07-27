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Перед аннексией рф хочет захватить больше территорий, но вряд ли сможет – ISW
Перед аннексией рф хочет захватить больше территорий, но вряд ли сможет — ISWhttps://racurs.ua/n173097-pered-anneksiey-rf-hochet-zahvatit-bolshe-territoriy-no-vryad-li-smojet-isw.htmlРакурс
росія має на меті захопити більше територій України перед проведенням так званих референдумів за приєднання до рф і анексії окупованих українських земель. Таку думку висловили аналітики американського «Інституту вивчення війни» (ISW).
В ISW вважають, що російські війська навряд чи окупують значну додаткову територію України до початку осені.
Терористи підконтрольного рф угруповання днр заявили про намір захопити всю Донецьку область до кінця серпня. кремль, ймовірно, планує провести референдуми на окупованих територіях до першої половини вересня. Це може статися приблизно 11 вересня, який є єдиним днем голосування в росії.
Інші висновки ISW:
армія рф захопила незначні території на північний схід від Бахмута та продовжує бої на схід і південь від Бахмута.
Сили рф здійснили обмежену атаку на північний захід від Ізюма, ймовірно, щоб убезпечити російські тилові райони на лінії Ізюм-Слов'янськ.
Армія рф зосередилася на обороні окупованих рубежів і провели обмежений наземний штурм на північному заході Херсонської області.
Українські війська продовжили завдавати ударів по російських матеріально-технічних вузлах у Херсонській області.
москва формує регіональні добровольчі батальйони для введення в Україну.
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