Перед аннексией рф хочет захватить больше территорий, но вряд ли сможет – ISW

https://racurs.ua/n173097-pered-anneksiey-rf-hochet-zahvatit-bolshe-territoriy-no-vryad-li-smojet-isw.html

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росія має на меті захопити більше територій України перед проведенням так званих референдумів за приєднання до рф і анексії окупованих українських земель. Таку думку висловили аналітики американського «Інституту вивчення війни» (ISW).

В ISW вважають, що російські війська навряд чи окупують значну додаткову територію України до початку осені.

Терористи підконтрольного рф угруповання днр заявили про намір захопити всю Донецьку область до кінця серпня. кремль, ймовірно, планує провести референдуми на окупованих територіях до першої половини вересня. Це може статися приблизно 11 вересня, який є єдиним днем голосування в росії.

Інші висновки ISW: