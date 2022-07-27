Танк Т-62, «Мста-С», склад боеприпасов и 90 россиян - урожай ВСУ на юге

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Танк Т-62, гаубиці «Мста-С» і «Мста-Б», склад боєприпасів і 89 окупантів втратила армія воєнних злочинців росії під час бойових дій у південних областях України 26 липня. Про це у Фейсбук вранці середи повідомляє Оперативне командування «Південь».

Підтверджені втрати ворога складають: 89 рашистів, танк Т-62, самохідна гаубиця «Мста-С» та «Мста-Б», мінометний комплекс «Сані», дві одиниці броньованої та шість — автомобільної техніки, а в Білогірці знищено склад ворожих боєприпасів, — вказали захисники України.

Військові додали, що ситуація в операційній зоні «Південь» залишається складною, динамічною у розвитку, але контрольованою українськими воїнами.

Ворог продовжує ведення бойових дій по зайнятому рубежу оборони. Армія рф минулої доби нанесла масований ракетний удар по Одещині і Миколаївщині. росіяни випустили п’ять ракет Х-59, зафіксовано влучання в рекреаційну інфраструктуру курортного селища Затока. На Миколаївщині рашисти атакували портову інфраструктуру, уразили об'єкт критичної інфраструктури.