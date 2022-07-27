Россияне «приземлили» свой вертолет Ка-52 - Генштаб ВСУ

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Війна росії проти України триває. У Херсонській області минулої доби воєнні злочинці рф «приземлили» власний гелікоптер Ка-52. Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування «Південь» та Генерального штабу Збройних сил України.

Опівдні трійка Ка-52 в районі Ольгіного, маючи намір атакувати наші підрозділи, нанесла ураження по своїх. За що на зворотному шляху була атакована засобами протиповітряної оборони рашистських військ. Таким чином, ворог черговим жестом доброї волі позбавив себе одного ударного Ка-52, — вказали в ОК «Південь».

У Генштабі додали, що російські вертольоти переплутали позиції й атакували власні підрозділи. Водночас повертаючись, Ка-52 окупантів потрапили під вогонь розрахунків протиповітряної оборони військ рф.

російська ППО ніколи не відрізнялася точністю, тому загарбники збили всього один свій ударний Ка-52 з трьох. На жаль, — підсумували у Генштабі.

Нагадаємо, 27 липня Сили оборони «Півдня» підтвердили завдання ударів по Антонівському мосту через Херсон, завдяки чому порушено логістику росіян.