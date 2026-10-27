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В Олешках в Херсонской области введен режим тишины, фото: «Новости Херсона»

Режим тишины в Олешках продлится до вечера 1 ноября — Арахамия

27 окт 2026, 15:19
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В Олешках на Херсонщині сьогодні, 27 жовтня, вночі розпочався найбільший за час повномасштабного вторгнення режим тиші. Він триватиме до пізнього вечора 1 листопада.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія

В рамках ініціативи Першої Леді США Меланії Трамп по розблокуванню Олешок, сьогодні о 3.00 годині за київським часом розпочався наймасштабніший режим тиші на найбільшій ділянці фронту на півдні України, — зазначив Арахамія.

Режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада, — додав він.

Арахамія наголосив, що кожне подібне деескалаційне зусилля наближає довгоочікуваний мир.

Нагадаємо, режим припинення вогню розпочався в районі окупованих Олешок на Херсонщині сьогодні о 3.00 за київським часом. Перемир’я в цьому районі запроваджене, щоб вивести цивільне населення із міста.

Источник: Ракурс


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