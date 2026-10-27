Режим тишины в Олешках продлится до вечера 1 ноября — Арахамияhttps://racurs.ua/n217059-rejim-tishiny-v-oleshkah-prodlitsya-do-vechera-1-noyabrya-arahamiya.htmlРакурс
В Олешках на Херсонщині сьогодні, 27 жовтня, вночі розпочався найбільший за час повномасштабного вторгнення режим тиші. Він триватиме до пізнього вечора 1 листопада.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія
В рамках ініціативи Першої Леді США Меланії Трамп по розблокуванню Олешок, сьогодні о 3.00 годині за київським часом розпочався наймасштабніший режим тиші на найбільшій ділянці фронту на півдні України, — зазначив Арахамія.
Режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада, — додав він.
Арахамія наголосив, що кожне подібне деескалаційне зусилля наближає довгоочікуваний мир.
Нагадаємо, режим припинення вогню розпочався в районі окупованих Олешок на Херсонщині сьогодні о 3.00 за київським часом. Перемир’я в цьому районі запроваджене, щоб вивести цивільне населення із міста.