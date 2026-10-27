В Олешках на Херсонщині запроваджено режим тиші, фото: «Новини Херсона»

https://racurs.ua/ua/n217059-rejym-tyshi-v-oleshkah-tryvatyme-do-vechora-1-lystopada-arahamiya.html

Ракурс

В Олешках на Херсонщині сьогодні, 27 жовтня, вночі розпочався найбільший за час повномасштабного вторгнення режим тиші. Він триватиме до пізнього вечора 1 листопада.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія

В рамках ініціативи Першої Леді США Меланії Трамп по розблокуванню Олешок, сьогодні о 3.00 годині за київським часом розпочався наймасштабніший режим тиші на найбільшій ділянці фронту на півдні України, — зазначив Арахамія.

Режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада, — додав він.

Арахамія наголосив, що кожне подібне деескалаційне зусилля наближає довгоочікуваний мир.

Нагадаємо, режим припинення вогню розпочався в районі окупованих Олешок на Херсонщині сьогодні о 3.00 за київським часом. Перемир’я в цьому районі запроваджене, щоб вивести цивільне населення із міста.