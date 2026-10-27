Режим тиші оголосили в Олешках у межах гуманітарної місії. Фото:

https://racurs.ua/ua/n217047-rejym-tyshi-ogolosyly-v-oleshkah-u-mejah-gumanitarnoyi-misiyi.html

Ракурс

Режим припинення вогню розпочався в районі окупованих Олешок на Херсонщині.

Режим тиші розпочав о 3.00 за київським часом, і о 4.00 за московським «на визначених територіях, пов’язаних із проведенням гуманітарної місії». Перемири в цьому районі запроваджене, щоб вивести людей з окупованого міста, де триває гуманітарна катастрофа. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у Facebook.

Сторони дотримуються домовленостей, які ми досягнули, як керівники переговорних груп, з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Я далі інформуватиму суспільство про новини, враховуючи насамперед безпеку цивільних в Олешках та виконання встановлених домовленостей, — йдеться у повідомленні.

Генеральний штаб Збройних сил України раніше поінформував, що режим тиші в Олешках встановлюється виключно для гуманітарної операції. Це дозволить доставити допомогу жителям, які є на цей час у місті, та підготували до вільного пересування цивільного населення.

Нагадаємо, 23 жовтня стало відомо про досягнення за посередництва першої леді США Меланії Трамп домовленості про проведення гуманітарної місії та евакуації цивільного населення з Олешок на Херсонщині. У межах цієї угоди буде забезпечено режим тиші, доставлено гуманітарний вантаж та буде забезпечене вільне пересування цивільного населення з Олешок.