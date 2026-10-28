У Херсоні впродовж доби не фіксували російських атак

У Херсонській громаді протягом доби не фіксували атак дронів, інфографіка: Ярослав Шанько

https://racurs.ua/ua/n217076-u-hersoni-vprodovj-doby-ne-fiksuvaly-rosiyskyh-atak.html

Ракурс

У Херсонській громаді протягом минулої доби не фіксувалось обстрілів та дронових атак. Фіксувалися лише поодинокі ворожі розвідувальні БпЛА типу «мавік».

Про це сьогодні, 28 жовтня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

По медичну допомогу звернулись четверо людей, які напередодні постраждали через російську агресію, — додав він.

Водночас херсонців закликають не втрачати пильності.

Навіть за тимчасового затишшя, коли не чути артилерійських обстрілів і не фіксуються атаки дронів, у Херсоні залишається смертельна загроза — російські міни та інші вибухонебезпечні предмети, — наголошує Шанько.

Зокрема, жителів міста закликають утриматися від відвідування прибережних районів — там зберігається надзвичайно високий ризик мінування та виявлення вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, вчора, 27 жовтня, в Олешках на Херсонщині розпочався найбільший за час повномасштабного вторгнення режим тиші. Він триватиме до пізнього вечора 1 листопада.