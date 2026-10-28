Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Херсонській громаді протягом доби не фіксували атак дронів, інфографіка: Ярослав Шанько

У Херсоні впродовж доби не фіксували російських атак

28 жов 2026, 09:24
999

У Херсонській громаді протягом минулої доби не фіксувалось обстрілів та дронових атак. Фіксувалися лише поодинокі ворожі розвідувальні БпЛА типу «мавік».

Про це сьогодні, 28 жовтня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

По медичну допомогу звернулись четверо людей, які напередодні постраждали через російську агресію, — додав він.

Водночас херсонців закликають не втрачати пильності.

Навіть за тимчасового затишшя, коли не чути артилерійських обстрілів і не фіксуються атаки дронів, у Херсоні залишається смертельна загроза — російські міни та інші вибухонебезпечні предмети, — наголошує Шанько.

Зокрема, жителів міста закликають утриматися від відвідування прибережних районів — там зберігається надзвичайно високий ризик мінування та виявлення вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, вчора, 27 жовтня, в Олешках на Херсонщині розпочався найбільший за час повномасштабного вторгнення режим тиші. Він триватиме до пізнього вечора 1 листопада.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів