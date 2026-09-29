Владимир Путин в четвертый раз за год увеличил численность армии РФ. Фото:

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Ракурс

Російський диктатор Володимир Путін збільшив чисельність Збройних сил РФ.

Глава країни-агресора підписав указ, який передбачає збільшення штатної чисельності російської армії на понад 15 тис. осіб. Штатну чисельність війська Путін встановив у кількості 2 млн 441 тис. 630 осіб, у тому числі 1 млн 550 тис. 500 військовослужбовців. Раніше це число становило 2 млн 426 тис. 130 осіб, серед яких 1 млн 535 тис. — це солдати та офіцери. Указ розмісили на сайті «Офіційне опублікування правових актів» РФ.

Також диктатор доручив російському уряду виділити Міністерству оборони бюджетні асигнування з федерального бюджету, необхідні для збільшення чисельності армії.

Указ російського президента набрав чинності з 28 вересня.

Раніше очільник РФ збільшив чисельність армії наприкінці липня на 25 тис. військовослужбовців й 2 тис. цивільних співробітників. У середині червня загальна чисельність Збройних сил РФ була збільшена на 7,7 тис. осіб. А в березні, штатна чисельність зростала на 2 тис. осіб.

Нагадаємо, українська розвідка отримала документи громадян Індонезії, яких російські вербувальники залучили до збройних сил країни-агресора. Ці іноземці, зокрема, закривають кадрові втрати РФ на передовій й створюють ворожій пропаганді картинку про нібито «глобальну підтримку» війни проти України.