В сети показали фото российской системы С-400, которая обстреливала Киев. Фото:

https://racurs.ua/n216326-pokazali-foto-podbitoy-ustanovki-s-400-kotoraya-obstrelivala-kiev.html

Ракурс

З’явилися фото ураженої напередодні російської пускової установки С-400.

Цей зенітно-ракетний комплекс російські окупанти декілька днів тому використовували для ударів по Києву. Систему ППО ворог використовував у режимі «земля-земля». Про це 17 вересня повідомив моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.

Одна з двох уражених пускових установок С-400, які русня використовувала в режимі «земля-земля» буквально декілька днів тому для ударів по Києву, успішно демілітаризована Силами оборони України! — йдеться у повідомленні.

Напередодні, 17 вересня, Генеральний штаб Збройних сил України інформував про ураження двох пускових установок зенітного ракетного комплексу С-400 в районі Вигоничів Брянської області Росії.

Як відомо, С-400 «Тріумф» — церосійський зенітний ракетний комплекс великої та середньої дальності, який призначений для знищення літаків, безпілотників та крилатих ракет. Одна пускова установка може нести до чотирьох ракет, залежно від їхнього типу. Цей ЗРК є одним із ключових компонентів російської системи протиповітряної оборони. Такі установки Росія використовує й для завдання ударів по наземних цілях в Україні.

Нагадаємо, 13 вересня в російському Сочі Сили оборони України уразили багатофункціональну радіолокаційну станцію 92Н6 зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф».