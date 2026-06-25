Украинский БпЛА уничтожил машину для запуска российских дронов «Шахед». Фото:

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Ракурс

Український безпілотник знищив російський пікап, який використовувався для запуску «Шахедів».

Вперше по подібній цілі, яка є рідкісною для ураження, відпрацювали військовослужбовці 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового походу. Про це прес-служба 28-ї ОМБр повідомила у Facebook.

Сьогоднішня рідкісна ціль — машина, що використовується як пускова установка для дронів типу «Шахед». Вперше. Допомагаємо берегти мирні українські міста від цієї пошесті, — йдеться у повідомленні.

Українські захисники опублікували відео бойової роботи. На кадрах можна побачити, що для запуску ударних дронів ворог використовує модернізований пікап зі спеціальною платформою.

Як відомо, пуск ударних дронів типу Shahedіз автомобілів є одним із кількох варіантів запуску, які використовує армія РФ. Для запуску безпілотника пікап із закріпленим «Шахедом» розганяється на прямій ділянці дороги, а далі БпЛА сходить із направляючої пускової установки із завчасно увімкненим двигуном.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що російські окупанти збудували щонайменше п’ять нових пускових майданчиків для ударних дронів типу Shahed-136. Ці об'єкти розташовані у Брянській, Орловській та Смоленській областях РФ. Частина з них з’явилася лише за кілька десятків кілометрів від білоруського кордону.