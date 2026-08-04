Украинская ПВО ночью сбила 117 из 136 российских дронов. Фото:

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Росія вночі запустила по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» та 136 безпілотників.

У ніч на 4 серпня окупанти запустили балістику із Ростовської області РФ, а БпЛА типу Shahed (в тому числі реактивні), «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори типу «Пародія» летіли з російських Орла, Міллєрово, а також окупованих Донецька та Криму. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Українські авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи знешкодили 117 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Балістична ракета та 14 дронів-камікадзе влучили на 14 локаціях, а уламки впали на трьох локаціях.

У ДСНС поінформували, що внаслідок російської атаки БпЛА у місті Білгород-Дністровський Одеської області постраждали двоє людей. Обстрілами був зруйнований приватний житловий будинок.

Нагадаємо, вночі 4 серпня шість російських керованих авіабомб влучили по Сумах. Загинули двоє дівчаток п’яти та 10 років й пенсіонерка. Ще четверо людей звернулися по медичну допомогу.

А в Миколаєві внаслідок нічного російського удару 4 серпня загинула 89-річна жінка, ще семеро людей постраждали. Серед поранених є двоє дітей.