Гуманитарная операция в Олешках — Украина вводит режим прекращения огня в определенном районеhttps://racurs.ua/n217016-gumanitarnaya-operaciya-v-oleshkah-ukraina-vvodit-rejim-prekrascheniya-ognya-v-opredelennom-rayone.htmlРакурс
Україна запроваджує локальний режим припинення вогню для проведення гуманітарної операції у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині.
Про це сьогодні, 23 жовтня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області Україна запроваджує режим припинення вогню у визначеному районі з 03.00 27 жовтня за київським часом, — вказано в повідомленні.
Сили оборони України роблять усе можливе для допомоги мешканцям Олешок і докладуть максимальних зусиль для забезпечення безпеки та порятунку наших співгромадян, — додали у Генштабі.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо про досягнення за посередництва першої леді США Меланії Трамп домовленості про проведення гуманітарної місії та евакуації цивільного населення з Олешок на Херсонщині. У межах цієї угоди буде забезпечено режим тиші, доставлено гуманітарний вантаж та буде забезпечене вільне пересування цивільного населення з Олешок.
У РФ вже також оголосили «режим тиші» на Херсонському напрямку з ночі 27 жовтня.