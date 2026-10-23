Україна запроваджує режим припинення вогню заради гуманітарної операції в Олешках, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n217016-gumanitarna-operaciya-v-oleshkah-ukrayina-zaprovadjuie-rejym-prypynennya-vognu-u-vyznachenomu.html

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Україна запроваджує локальний режим припинення вогню для проведення гуманітарної операції у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині.

Про це сьогодні, 23 жовтня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області Україна запроваджує режим припинення вогню у визначеному районі з 03.00 27 жовтня за київським часом, — вказано в повідомленні.

Сили оборони України роблять усе можливе для допомоги мешканцям Олешок і докладуть максимальних зусиль для забезпечення безпеки та порятунку наших співгромадян, — додали у Генштабі.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про досягнення за посередництва першої леді США Меланії Трамп домовленості про проведення гуманітарної місії та евакуації цивільного населення з Олешок на Херсонщині. У межах цієї угоди буде забезпечено режим тиші, доставлено гуманітарний вантаж та буде забезпечене вільне пересування цивільного населення з Олешок.

У РФ вже також оголосили «режим тиші» на Херсонському напрямку з ночі 27 жовтня.