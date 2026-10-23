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З Олешок можуть евакуювати цивільних, фото: mipl.org.ua
Евакуація цивільних з Олешок — Україна та РФ домовилися про локальне перемир’яhttps://racurs.ua/ua/n217010-evakuaciya-cyvilnyh-z-oleshok-ukrayina-ta-rf-domovylysya-pro-lokalne-peremyr-ya.htmlРакурс
Прес-служба Білого дому сьогодні, 23 жовтня, опублікувала повідомлення про те, що за посередництва першої леді США Меланії Трамп було досягнуто домовленості про тимчасове локальне припинення вогню у місті Олешки на Херсонщині задля доставки гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення через визначений безпечний прохід.
Олешки — прифронтове місто на межі катастрофи Населення Олешок, що залишилося, складається здебільшого з літніх жителів, які терміново потребують медичної допомоги, ліків, їжі та чистої води, — наголосила перша леді США.
Було цілком очевидно, що без мого втручання доставити гуманітарну допомогу до міста та евакуювати людей похилого віку було б неможливо, — додала вона.
Меланія Трамп також повідомила, що «неупереджена американська медіаорганізація» супроводжуватиме та фіксуватиме дії російських і українських команд на місці протягом усього процесу:
Це відіграє важливу роль у забезпеченні того, щоб побажання кожної родини були неухильно дотримані.
Український омбудсман Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі згодом підтвердив досягнення таких домовленостей:
Я підтверджую цю заяву і дякую особисто Меланії Трамп та її команді за зусилля, лідерство та координацію між двома перемовними групами України та РФ щодо досягнення домовленостей.
Лубінець зазначив, що саме він від перемовини з українського боку, з російської сторони — уповноважена щодо прав людини в РФ Яна Лантратова.
У межах цієї угоди:
- буде забезпечено режим тиші;
- буде доставлено гуманітарний вантаж в Олешки;
- буде забезпечене вільне пересування цивільного населення з Олешок.
Лубінець додав, що поступово інформуватиме про проведення цієї операції.
Також про досягнення цих домовленостей повідомив у своєму Telegram-каналі голова парламентської фракції «Слуги народу» Давив Арахамія.
Це був тривалий процес, у якому взяли участь багато людей на різних політичних рівнях. Особливо хочемо відзначити роль Папи Римського та першої леді США Меланії Трамп. Висловлюємо їм щиру вдячність, — наголосив він.
Росія вже оголосила «режим тиші» на Херсонському напрямку з 4.00 за московським часом 27 жовтня для проведення гуманітарної операції в Олешках.