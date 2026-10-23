З Олешок можуть евакуювати цивільних, фото: mipl.org.ua

https://racurs.ua/ua/n217010-evakuaciya-cyvilnyh-z-oleshok-ukrayina-ta-rf-domovylysya-pro-lokalne-peremyr-ya.html

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Прес-служба Білого дому сьогодні, 23 жовтня, опублікувала повідомлення про те, що за посередництва першої леді США Меланії Трамп було досягнуто домовленості про тимчасове локальне припинення вогню у місті Олешки на Херсонщині задля доставки гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення через визначений безпечний прохід.

Олешки — прифронтове місто на межі катастрофи Населення Олешок, що залишилося, складається здебільшого з літніх жителів, які терміново потребують медичної допомоги, ліків, їжі та чистої води, — наголосила перша леді США.

Було цілком очевидно, що без мого втручання доставити гуманітарну допомогу до міста та евакуювати людей похилого віку було б неможливо, — додала вона.

Меланія Трамп також повідомила, що «неупереджена американська медіаорганізація» супроводжуватиме та фіксуватиме дії російських і українських команд на місці протягом усього процесу:

Це відіграє важливу роль у забезпеченні того, щоб побажання кожної родини були неухильно дотримані.

Український омбудсман Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі згодом підтвердив досягнення таких домовленостей:

Я підтверджую цю заяву і дякую особисто Меланії Трамп та її команді за зусилля, лідерство та координацію між двома перемовними групами України та РФ щодо досягнення домовленостей.

Лубінець зазначив, що саме він від перемовини з українського боку, з російської сторони — уповноважена щодо прав людини в РФ Яна Лантратова.

У межах цієї угоди:

буде забезпечено режим тиші;

буде доставлено гуманітарний вантаж в Олешки;

буде забезпечене вільне пересування цивільного населення з Олешок.

Лубінець додав, що поступово інформуватиме про проведення цієї операції.

Також про досягнення цих домовленостей повідомив у своєму Telegram-каналі голова парламентської фракції «Слуги народу» Давив Арахамія.

Це був тривалий процес, у якому взяли участь багато людей на різних політичних рівнях. Особливо хочемо відзначити роль Папи Римського та першої леді США Меланії Трамп. Висловлюємо їм щиру вдячність, — наголосив він.

Росія вже оголосила «режим тиші» на Херсонському напрямку з 4.00 за московським часом 27 жовтня для проведення гуманітарної операції в Олешках.