Наслідки удару по заводу «Протон», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n217009-rakety-vdaryly-po-zavodu-u-rf-yakyy-vyroblyav-komponenty-iskanderiv-video.html

Ракурс

Завдано ракетного удару по заводу «Протон» в Орлі (РФ).

Відповідні фото та відео сьогодні, 23 жовтня, з’явилися у соцмережах. Згодом про удар також повідомив місцевий губернатор Андрій Кличков.

У соцмережах повідомляється, що удару було завдано чотирма ракетами.

За наявною інформацією, продукція цього заводу, зокрема, використовується у виробництві крилатих авіаційних ракет С-71 «Ковер», балістичних ракет 9М723 «Іскандер-М» та зенітно-ракетного комплексу «Панцир-С1». Підприємство виробляє діодні модулі, перемикачі-інвертори та електронні компоненти для бортових систем озброєння.