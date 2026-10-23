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Ракурс
Последствия удара по заводу «Протон», фото: Exilenova+

Ракеты ударили по заводу в РФ, производившему компоненты «искандеров» (ВИДЕО)

23 окт 2026, 19:18
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Завдано ракетного удару по заводу «Протон» в Орлі (РФ).

Відповідні фото та відео сьогодні, 23 жовтня, з’явилися у соцмережах. Згодом про удар також повідомив місцевий губернатор Андрій Кличков.

У соцмережах повідомляється, що удару було завдано чотирма ракетами.

За наявною інформацією, продукція цього заводу, зокрема, використовується у виробництві крилатих авіаційних ракет С-71 «Ковер», балістичних ракет 9М723 «Іскандер-М» та зенітно-ракетного комплексу «Панцир-С1». Підприємство виробляє діодні модулі, перемикачі-інвертори та електронні компоненти для бортових систем озброєння.

Источник: Ракурс


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