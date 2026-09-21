В России заявили, что якобы не ограничивают свободу слова, фото: «Рубрика»

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У російського диктатора Володимира Путіна відреагували на новину про те, що низці американських ЗМІ адміністрація президента США Дональда Трампа заборонила вхід на територію Білого дому.

За словами речника Путіна Дмитра Пєскова, у Росії нібито не прийнято обмежувати доступ журналістам порівняно зі США, повідомляє телеканал «Дождь».

Ми працюємо з усіма журналістами, у нас так не прийнято, — заявив Пєсков.

Варто зазначити, що насправді після початку повномасштабної російської війни проти України більшість незалежних ЗМІ були змушені залишити РФ через тиск влади та загрозу кримінального переслідування.

Низка видань та журналістів російська влада визнала «іноагентами», деякі ЗМІ — «небажаними» організаціями.

Джерело: «Дождь»