США признали, что вывели на околоземную орбиту оружие

США разместили оружие в космосе, фото: ChatGPT

https://racurs.ua/n216248-ssha-priznali-chto-vyveli-na-okolozemnuu-orbitu-orujie.html

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США вперше визнали, що вивели на навколоземну орбіту наступальну зброю.

Про це під час щорічної конференції з повітряної, космічної та кібернетичної війни 14 вересня заявив міністр ВПС США Трой Мейнк, повідомляє прес-служба Центру персоналу Повітряних сил резерву США

Деталей щодо того, яка це саме система і коли її вивели на орбіту, міністр не розкрив.

Ми підвищуємо боєготовність проти існуючих загроз, і Сполучені Штати мають на орбіті засоби космічного контролю, здатні захистити Об'єднані сили від ворожих дій супротивника, — заявив він.

Таким чином, Мейнк став першою офіційною особою США, хто публічно це визнав. До цього американські посадовці лише заявляли про такі наміри у відповідь на розвиток аналогічних китайських та російських програм.

Говорячи загалом про технологічні зміни у військовій сфері останнім часом Мейнк наголосив, що загрози змінюються швидше, ніж він «вважав можливим, коли влаштувався на цю роботу 18 місяців тому».

Сьогодні ми стикаємося з поєднанням таких факторів, як технології, що стрімко змінюються, супротивники, які агресивно прагнуть їх застосувати, та бюджетний процес, розрахований на інший темп ведення війни, — наголосив міністр.

Як приклади, він, зокрема, навів:

використання ударних безпілотників «на Європейському театрі бойових дій», які посунули артилерію як основний засіб ураження та зменшили роль бронетехніки;

штучний інтелект, котрий, за його словами, «конкурує з деякими з найкращих світових програмістів, кібероператорів і хакерів».

І ці технології революціонізують поле бою. Вони дозволяють країнам, які не мали б ресурсів у минулому, швидко адаптуватися та масштабувати свої бойові можливості, — наголосив він.

Також Мейнк зауважив, що прогрес супротивників та досвід Ірану змусили США приділити нову увагу «точковій обороні» — так у відомстві називають систему захисту своїх баз, аеродромів та операцій від повітряних загроз.

Мейнк наголосив на нових тренуваннях та пріоритетах, спрямованих на те, щоб ця критично важлива функція була узгодженою та безперебійною, а також щоб усунути небезпечні прогалини в епоху дронів та штучного інтелекту.

У 1967 році СРСР і США підписали Договір про космос, який забороняє розміщувати в космічному просторі зброю масового ураження. Проте ця заборона не стосується звичайних видів озброєнь. Так, відомо, що Росія, Китай і США розвивали різні засоби для ураження супутників противника.

У грудні 2018 року президент США підписав указ про створення нового виду збройних сил — Космічних сил. А у грудні 2025 року указом визначив, що Космічні сили виконують не лише оборонні, а й наступальні завдання.