Компания SpaceX успешно вывела корабль Starship на орбиту. Фото:

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Космічний корабель Starship компанії SpaceX успішно вийшов на орбіту.

У понеділок, близько 15.46 апарат висотою з 40-поверховий будинок стартував з космодрому поблизу Браунсвілла у штаті Техас. Ракета наступного покоління компанії Ілона Маска вперше досягла орбіти. Під час польоту було й кіль ка невдач. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що один із двигунів ракети відмовив під час польоту в космосі. У SpaceX після цього заявили, що компанія ще не ухвалила остаточного рішення про вихід на орбіту. Однак згодом з’явилася інформація про успішне досягнення орбіти.

Таким чином 14-й політ корабля Starship став його першим орбітальним польотом, а також першим оперативним виведенням супутників. Компанія розробила цей апарат для більш частих запусків супутників Starlink та виконання майбутніх місій NASA на Місяць.

Нагадаємо, 19 червня 2025 року прототип великого космічного корабля SpaceX Starship, котрий є найпотужнішою ракетою із коли-небудь створених, вибухнув під час наземних випробувань на полігоні Starbase в Техасі. Вибух спричинив величезну вогняну кулю.

Джерело: CNN